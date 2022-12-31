Названо заболевание, при котором невозможно сделать глубокий вдох

Жительнице Великобритании диагностировали астму из-за проблем с дыханием и сильного кашля, которые на самом деле объяснялись рефлюксной болезнью.

Об этом сообщает Daily Mail.

50-летней британке диагностировали астму 12 лет назад. Симптомы начались после сильной простуды. Врачи изначально заподозрили инфекцию грудной клетки, а затем плеврит — воспаление ткани между оболочкой легких и грудной клеткой.

Рентген грудной клетки выявил перелом ребра: оказалось, что женщина сломала его во время сильного кашля. В течение шести лет она использовала ингалятор, содержащий сальбутамол — препарат, расслабляющий мышцы дыхательных путей. Лечение, однако, не помогало женщине избавиться от симптомов: кашля, охрипшего голоса и невозможности сделать полный вдох. В конце концов один из врачей сказал женщине, что у нее гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), при которой желудочная кислота постоянно попадает в пищевод.

Это подтвердилось на глотательном тесте с барием. У женщины обнаружилась тяжелая форма ГЭРБ, хотя она не жаловалась на характерные для нее симптомы. Пациентке прописали лансопразол — препарат, снижающий кислотообразование в желудке. Через несколько дней после начала лечения женщине стало лучше.

Исследование 2017 года, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, показало, что примерно у трети пациентов с диагностированной астмой симптомы на самом деле вызваны ГЭРБ. Одна из теорий заключается в том, что кислота, попадающая в пищевод, стимулирует блуждающий нерв, который может сужать дыхательные пути.

Другая теория заключается в том, что, возможно, небольшое количество кислоты поднимается вверх и опускается в легкие, вызывая раздражение и сужение дыхательных путей — те же симптомы, что и при астме.

«Курсор» писал ранее, что воспалительная молекула под названием LIGHT, по-видимому, является причиной опасного для жизни повреждения дыхательных путей у пациентов с тяжелой астмой.