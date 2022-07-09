Названы 4 самых неверных партнера по знаку Зодиака

К ним нужно относиться с особой осторожностью.

Овен

На четвертом месте в рейтинге самых неверных партнеров — Овны. И мужчины, и женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, одинаково склонны к тому, чтобы лгать своим партнерам и за их спиной флиртовать с другими. Именно поэтому Овны быстро выходят замуж, быстро разводятся, а дети и семейный уют их практически не интересуют.

Водолей

«Бронза» достается знакам, рожденным зимой. Они могут быть бесконечно влюблены в одного человека, но как только они встречаются взглядом с кем-то симпатичным — их чувства не остановить.

Порой Водолеи даже не признают своей неправоты, когда их спутники или спутницы обвиняют их в измене. Те готовы что угодно сделать, что никогда не испытывают угрызений совести за такое.

Рыбы

Второе место у Рыб. Безусловно, не все уроженцы этого водного знака неверны своим супругам, но они также склонны к тому, чтобы крутить романы на стороне. Они могут скрывать свою «двойную жизнь» годами.

Телец

«Золото» в рейтинге главных изменщиков по знаку Зодиака получают Тельцы. Часто они даже не делают попыток скрывать от близких людей свои связи на стороне. В своих амурных делах они легкомысленны и быстро переключаются с одного объекта на другой.

Будьте аккуратны, доверяйте, но проверяйте. Эти люди способны на разные поступки, которыми могут делать больно своим вторым половинкам.