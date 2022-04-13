Названы 5 знаков Зодиака, которым повезет в полнолуние 16 апреля

Эти пять счастливчиков рискуют круто изменить свою жизнь.

Тельцы

Если у Тельцов в последнее время наблюдаются проблемы со здоровьем и резкие перепады настроения, то после 16 апреля это изменится. Кроме того, представителей этого знака ждет невероятная удача, которую, к сожалению, легко будет упустить. Но если все правильно сделать, то дальнейшая жизнь будет базироваться на гармонии, начнется белая полоса.

Овны

16 апреля для Овнов — точка, которая будет знаменовать какие-то новые начинания. Увлекаясь ими, не стоит забывать о важности уделять свое внимание семье. Тем не менее звезды поддержат Овнов во всех их желаниях, в том числе и в бизнесе.

Стрельцы

Не меньше повезет Стрельцам. В частности, в районе 16 апреля их ждут приятные сюрпризы от близких людей. Удача улыбнется не только в плане карьеры, но и в семейных вопросах. А еще после полнолуния Стрельцы смогут осуществить мечту, к которой давно стремились.

Рыбы

Полнолуние 16 апреля 2022 года крайне положительно отразится для Рыб в финансовом плане. Если в последнее время наблюдались какие-то проблемы с деньгами, то они будут решены.

Козероги

После 16 апреля Козерогам придется провести переоценку своих ценностей, и моменты, которые ранее казались довольно сложными или нерешаемыми, потеряют свою важность. На смену заботам придут порядок, гармония и удача. Поэтому апрель и начало мая для Козерогов — отличный шанс заняться чем-то новым, подписать важные бумаги, открыть бизнес, переехать.