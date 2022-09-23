Названы 6 пар знаков Зодиака, которые вообще не подходят друг другу

Им лучше даже не пытаться строить отношения, советуют астрологи. Иначе все закончится крахом.

Астрологи рассказали, какие знаки Зодиака хуже всего сочетаются между собой в плане любви и романтики.

Об этом пишет УНИАН.

Овен и Козерог

Эти люди априори не могут быть вместе. Построить отношения им мешает упрямство каждой из сторон, не готовность идти на компромиссы и сложный характер как у одного человека, как и у другого.

Телец и Лев

Два этих знака Зодиака несовместимы между собой из-за того, что у них разные векторы, которым те хотели бы следовать. Тельцы — ужасные карьеристы и очень творческие люди, Львы — домоседы, семьянины, мечтают о счастливой жизни и беззаботной старости.

Близнецы и Рыбы

Близнецы очень семейные люди, в то время как Рыбы живут творчеством, путешествиями, одиночеством, и не преследуют цель рано создать свою семью.

Рак и Весы

Оба этих человека постоянно сомневаются в своем решении. Именно поэтому в вероятных отношениях двух этих знаков постоянно будет дисбаланс. У них не будет человека, который будет принимать решение и брать на себя роль лидера.

Дева и Водолей

Мудрая и спокойная Дева не сможет быть рядом с гулящим Водолеем. Водолеи всегда хотят личных границ, личного пространства, больше свободы, а Девы убеждены в том, что супруги должны идти бок о бок.

Скорпион и Стрелец

Эти знаки по характеру и темпераменту очень между собой похожи. Они оба «огненные»: вспыльчивые, эмоциональные, прирожденные лидеры. Именно поэтому у них вместо отношений всегда будет соперничество.