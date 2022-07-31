Названы 6 знаков Зодиака, которые часто врут: не верьте их словам

Астрологи перечислили 6 знаков Зодиака, чьи представители склонны к обману больше всего. Это не значит, что они постоянно лгут своим близким, однако, согласно статистике, лукавства в их словах больше, чем у других.

Им стоит верить очень осторожно и всегда быть начеку.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Это первый знак Зодиака, в общении с которым вы должны быть максимально осторожными. Они часто обманывают, чтобы получить личную выгоду.

Телец

Тельцы не склонны к большой лжи, однако мелкое лукавство — это их стиль.

Рак

Раки могут умалчивать некоторые факты от своих близких. Когда это вскрывается, уроженцы данного знака аргументируют свое поведение тем, что они не лгали, а не договаривали.