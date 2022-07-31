Названы 6 знаков Зодиака, которые часто врут: не верьте их словам

18:35, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Астрологи перечислили 6 знаков Зодиака, чьи представители склонны к обману больше всего. Это не значит, что они постоянно лгут своим близким, однако, согласно статистике, лукавства в их словах больше, чем у других.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

Это первый знак Зодиака, в общении с которым вы должны быть максимально осторожными. Они часто обманывают, чтобы получить личную выгоду.

Телец

Тельцы не склонны к большой лжи, однако мелкое лукавство — это их стиль.

Рак

Раки могут умалчивать некоторые факты от своих близких. Когда это вскрывается, уроженцы данного знака аргументируют свое поведение тем, что они не лгали, а не договаривали.

Весы

Главные сплетники и лжецы после Рыб. Они склонны к интригам и обсуждениям за спиной. Астрологи не советуют доверять какие-то свои тайны этим людям.

Стрелец

Стрельцы считают, что обманывать близких — плохо. Однако иногда все же это делают, потому что их вынуждает ситуация. Некоторые Стрельцы способны на ложь, чтобы выставить себя в лучшем свете.

Лев

Львы могут обманывать, но категорически отказываются делать это, когда речь идёт о близких людях. Во взаимоотношениях для них честность — превыше всего. Поэтому когда ситуация вынуждает солгать близкому, без раздумий соглашаются, но потом винят себя.

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Автор материала:
Тали Малкина
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