Названы главные деспоты по знаку Зодиака среди мужчин: держитесь от них подальше

Ревность – знакомое всем чувство, которое психологи советуют избегать. В общем ревновать – это нормально, но только до того момента, когда это не мешает жить ни вам, ни вашей второй половинке.

Астрологи утверждают, что среди знаков Зодиака можно обнаружить настоящих деспотов, которые доведут своей ревностью до бешенства.

О таких мужчинах пишет Апостроф.

Скорпион

Представители этого знака заслуженно занимают лидерское место среди ревнивцев. В отношениях они показывают себя как деспоты и настоящие тираны. Скорпионы считают: «Все, что меня окружает – мое». Среди них девушка или жена. Его избранница должна постоянно отчитываться о своих передвижениях и отправлять геолокацию с помощью мобильных приложений. Скорпионы часто настолько сильно контролируют, что будут выбирать избраннице одежду, проверять макияж и все такое. Однако когда они заподозрят измену (часто даже воображаемую), то сразу не скажут, а будут вынашивать план мести. Поэтому ни о каком флирте или невинном взгляде на другого мужчину не может идти и речи.

Овен

Самоуверенные Овны занимают второе место в рейтинге деспотов в отношениях. Полагая себя лучшими, они боятся измены своей возлюбленной и поэтому становятся ужасными ревнивцами. Даже если им «привидится» намек на измену, то они не будут держать себя в руках. Бурный темперамент Овнов подтолкнет их к выражению всех отрицательных мыслей об избраннице без капли стыда. Убедить мужчину, рожденного под этим знаком, или пытаться доказать свою невинность напрасно – разъяренный Овен ничего не услышит.

Дева

Девы – спокойные, хозяйственные люди, имеющие немало комплексов. Один из которых – жажда «все свое держать рядом». Он стремится к тому, чтобы его избранница, особенно если она яркая и привлекательная девушка, постоянно была возле него. От природы Девы подозревают всех и все, это часто служит фундаментом для ревности. Женщины, живущие с мужчинами-Девами знают, что даже легкий флирт с другим мужчиной может вызвать приступ ревности. Такие мужчины хоть и не устроят публичный скандал, но дома ждут настоящие баталии и разбирательства.

Лев

На четвертое место попали мужчины-Львы, отличающиеся чувством собственного величия и жажды к собственности. Внешнее миролюбие и спокойствие мгновенно могут развеяться приступом ревности. Такие мужчины способны найти измену там, где ее и в помине нет. Имея взрывной характер, Лев может устроить скандал в любом месте. Также астрологи подчеркивают, что представители этого знака Зодиака достаточно злопамятны и способны на месть. Чтобы успокоить Льва, надо чаще говорить ему комплименты, чтобы радовать его безграничное Эго.

Рыбы

Рыбы – неуверенные в себе мужчины, а это порождает ревность к любимой девушке или жене. Они часто страдают из-за собственной внешности, рабочих моментов и так далее. Если женщина позволяет критиковать действия мужчины – Рыбы, то он будет переживать, копаться в себе и в конце концов начнет возводить даму сердца ревностью. Представителям этого знака Зодиака 24/7 необходимы доказательства любви, поддержка и нежность.