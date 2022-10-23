Названы главные неудачники последней недели октября

Астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака ожидает не очень хорошее ближайшее будущее. Речь идет о последней календарной неделе октября. В этот период будет солнечное затмение 25 октября и коридор затмений, который практически не оставляет судьбу никакого знака неизменной.

Об этом пишет УНИАН.

Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожными в общении с другими. Поскольку период затмений всегда является очень нервным и волнительным, может быть такое, что у вас будут скандалы на пустом месте. Речь идет как о личной жизни, так и о работе.

Остерегайтесь сомнительных предложений, странных знаков, незнакомцев. Если вам предлагают какую-то внезапную поездку, лучше откажитесь от нее. Чтобы максимально избавить себя от бед, звезды советуют в последнюю неделю октября делать все распланировано и обдуманно. Не принимайте поспешных решений.

Водолей

Водолеям стоит приготовиться к тому, что у них будут неприятности, связанные с дорогой. Это может быть вынужденная не очень приятная поездка, отмена рейсов, поломка транспортного средства, какие-то проблемы на границе и тому подобное. Также может быть так, что во время поездки у вас с кем-то возникнет конфликт. Например, поругаетесь со своим попутчиком или кто-то скажет вам что-то неприятное.

Поэтому звезды советуют заранее подготовиться к тому, что неделя будет в целом эмоционально напряженной.