Названы худшие мужья по знаку Зодиака: пьяницы, изменщики и лжецы

От этих людей нужно бежать подальше.

Рыбы

Эти мужчины склонны к изменам. Они часто обманывают свою вторую половинку даже в мелочах, а если не обманывают, то обязательно где-то преувеличивают. Астролог уверяет, что с годами эти люди начнут проявлять нездоровый интерес к представительницам прекрасного пола, и даже начнут крутить роман на стороне.

Если уж вы и строите отношения с Рыбами, всегда будьте внимательны, не доверяйте слепо и проявляйте особую бдительность.

Весы

Еще один знак Зодиака, который, по мнению астрологов, абсолютно не годится в мужья. Эти мужчины в роли супругов очень часто критикуют своих жен, демотивируют их, обижают и даже унижают. Они очень жадные, поэтому дорогих подарков на праздники и цветов без повода явно ждать не стоит.

Еще один недостаток Весов — их нездоровая любовь к алкоголю. Они пьют по праздникам и без праздников, часто теряют меру.

Если вы состоите в отношениях с Весами, можете попробовать на них повлиять, но это чаще всего не дает результата.