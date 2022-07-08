Названы худшие мужья по знаку Зодиака: жизнь с ними будет мучением

Построить с ними серьезные отношения очень сложно.

Стрелец

Стрельцы — это независимые мужчины, которые даже не думают об отношениях. Они упорно строят карьеру, обращая внимания только на свои желания и цели. А вот свобода для него прежде всего. Поэтому связывать себя узами брака, тем более в юном возрасте, они не станут. Если же Стрелец и женится ближе к 40 годам, то не факт, что он будет примерным мужем.

Весы

Эти мужчины очень любят красивых женщин. Чем больше, тем лучше. Из этого можно сделать вывод, что вы вряд ли будете его единственной. Неповторимой — может быть, но не единственной. Астрологи убеждены, что Весам сложно справиться со своей тягой к прекрасному полу, поэтому они будут постоянно изменять.

Водолей

Есть какие-то общепринятые нормы семьи и отношений, но вот у Водолея на все свое видение. То, что для вас нормально, для них может быть странно. Если же вы очень хотите выйти замуж за Водолея, то придется хорошенько потрудиться и постоянно идти на компромиссы. Но в таких отношениях вы можете потерять себя.