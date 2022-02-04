Названы лучшие водители среди знаков Зодиака

Представители одного из знаков практически не получают штрафы за нарушение правил, отметила астролог. Девы вдохновенно и легко водят свою машину, а Козероги щепетильны во всех делах, в том числе и в управлении автомобилями. С такими водителями ездить безопасно и приятно.

Среди 12 знаков Зодиака лучшими водителями являются три – Дева, Козерог и Скорпион.

Об этом сообщает tsn.ua, ссылаясь на прогноз астролога Людмилы Булгаковой.

Девы почти не получают штрафы за нарушение правил дорожного движения.

По словам эксперта, представители этого знака наиболее скрупулезны и придирчивы, и эти качества проявляются во время управления машинами. Собеседница отметила, что Девы вдохновенно и легко водят свою машину.

Булгакова добавила, что Козероги щепетильны во всех делах, в том числе и в управлении автомобилями, расчетливы и спокойны и не обгоняют другие машины, если не уверены в безопасности маневра для всех.

«…Они строго придерживаются… ПДД, практически никогда их не нарушая, а случаи, когда они все же это делают, не имеют особого значения – как правило, они не наносят вред…», – сказала астролог.

Собеседница подчеркнула, что Скорпионы не отрываются от дороги и могут проанализировать ситуацию и определить потенциальную опасность.

«…Они крайне редко – только в самых важных случаях – позволяют себе разговаривать по мобильному телефону, а уж о том, чтобы пить кофе или краситься, и речи быть не может…», – утверждает эксперт.

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