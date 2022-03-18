Названы пары по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе : отношения бречены

Каждый человек, так или иначе, постоянно находится в круговороте романтических отношений. Некоторые люди сходятся, некоторые — расходятся пока не найдут свою истинную вторую половинку. Но причины расставаний не всегда является теми, которые принято называть объективными.

Астрологи убеждены, что некоторые знаки Зодиака несовместимы с другими.

Об этом пишет Апостроф.

Весы и Рыбы

На первый взгляд многим может показаться, что эти двое будто созданы друг для друга. Они могут начать романтические отношения уже буквально по итогам первой встречи. Но продлиться это не долго. Из-за того, что никто из них не хочет брать на себя ответственность, между ними неизбежно начнут возникать серьезные ссоры.

Лев и Рак

Раки очень любят и ценят домашний уют. Как правило, это довольно таки тихие люди, для которых семейные отношения всегда на первом месте. Львы, в этом плане, являются их полной противоположностью, что делает невозможным их длительный брачный союз. Львы не могут просто тихо сидеть дома и любить. Им всегда нужно что-то большее.

Телец и Овен

Два барана просто не смогут вытерпеть друг друга. Телец не любит спешить, считает, что нужно десять раз подумать, перед тем как принять решение. Овен же импульсивный, горячий знак, которому невыносимо смотреть на медленного и такого рационального Тельца.