Названы пары знаков Зодиака, которым не суждено быть вместе

Астрологи назвали несколько пар знаков Зодиака, которые не смогут быть вместе ни при каких обстоятельствах. Им стоит опасаться друг друга.

Этим людям будет очень сложно найти общий язык и создать крепкий счастливый союз.

Об этом пишет УНИАН.

Скорпион и Лев

Эти два знака Зодиака очень похожи. Но вместо того, чтобы направить свои силы на достижение общих целей, они будут соперничать. Каждый из них захочет подавить своего партнера, заставить его прогнуться. Но так как ни Скорпион, ни Лев не согласятся быть «снизу», в их паре могут возникать серьезные конфликты, которые будут разрушать их отношения.

Овен и Рак

Овны по своей натуре очень прямолинейные. Они могут сказать все, что думают, не подбирая слов. Это может серьезно ранить мнительного Рака, для которого чувства прежде всего. Более того, Ракам очень нужно внимание и общение со второй половинкой, а Овны предпочитают находиться в социуме.

Водолей и Телец

Водолеям необходимы эмоциональные качели и драмы в отношениях, а Тельцы ценят стабильность и уравновешенность. Такое положение дел может не на шутку испортить отношения между вами. Кроме того, Тельцы очень упрямы, и никогда не будут подстраиваться под настроение Водолеев.

Козерог и Стрелец

Козероги привыкли все контролировать, у них должен быть полный порядок. Поэтому Стрельцы для них очень ветреные, так сказать, не способные к самоконтролю. Этим знакам будет сложно ужиться, так как Козерог будет считать Стрельцы глуповатым.