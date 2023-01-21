Названы причины, из-за которых нужно обязательно разговаривать со своей кошкой

Кошки — одни из самых эгоцентричных домашних животных, которые всегда требуют к себе максимум внимания и заботы. И человек часто забывает о том, что с кошкой нужно говорить

Ученые утверждают, что для кошек очень важна беседа с хозяином. Ведь животное тоже способно на эмпатию и проявление чувств.

Подробнее о том, почему людям важно говорить с кошками, информирует сайт iheartcats.com.

Согласно данным, разговор с кошкой способствует укреплению связи между домочадцем и питомцем. Животное через разговор обретает уверенность в том, что хозяин заботится о нем. По голосу кошка определяет, кто ее сможет защитить, успокоить и накормить.

Если много «разговаривать» с кошкой, можно потом легко улавливать тональность голоса животного, и понимать, когда и что беспокоит. Также, по голосу кошки можно определить, когда ей плохо и она заболела.

Также, животное способно «выучить» человеческий язык. Ведь если слышать часто похожие слова, которые будут сопровождаться теми же жестами, кошка может понять, что примерно вы ей говорите. Тогда она будет реагировать в соответствии с ситуацией.

А еще, когда человек и кошка общаются, они будут чувствовать себя менее одинокими. При этом неважно, действительно ли они понимают слова, важна тональность разговора, жесты и интонация.

Напомним, что исследователи назвали самые умные породы кошек.