Названы регионы, которые лишатся пресной воды до 2060 года

Климатологи предусмотрели изменения запасов пресной воды в следующие четыре десятилетия, с 2021 года по 2060 год.

Тибетское нагорье, известное как «Водонапорная башня» Азии, обеспечивает пресной водой почти 2 млрд человек, живущих ниже течения. Новое исследование, проведённое учеными из университетов Пенсильвании и Цинхуа, а также Техасского университета в Остине, показало, что изменение климата приведет к необратимому сокращению запасов пресной воды в регионе.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Отмечается, что в итоге это приведет к полному коллапсу водоснабжения в Центральной Азии и Афганистане, а также почти полному коллапсу в Северной Индии, Кашмире и Пакистане уже к середине XXI века.

«Прогноз неблагоприятный. В сценарии «обычного ведения бизнеса», при котором сжигание ископаемого топлива не сократится в предстоящие десятилетия, мы прогнозируем 100-процентную потерю доступности воды для регионов, расположенных ниже по течению тибетского нагорья. Проблемы ожидаются даже при сценарии умеренной климатической политики», – отметил профессор атмосферных наук из Пенсильванского университета Майкл Манн.

По мнению исследователей, несмотря на свою важность, влияние изменения климата на запасы наземных вод на тибетском плато изучено недостаточно.

Чтобы восполнить пробелы в знаниях, эксперты использовали измерение массы воды в ледниках, озерах и подземных источниках. К данным они применили машинное обучение на базе нейронных сетей.

В итоге, исследователям удалось увязать наблюдаемые изменения общего запаса воды с ключевыми климатическими переменными, включая температуру воздуха, осадки, влажность, облачный покров и поступление солнечного света.

«Тибетское нагорье обеспечивает значительную часть потребностей в воде около 2 млрд человек. Наземные запасы воды в этом регионе имеют решающее значение для населения. При этом на них очень сильно влияет изменение климата», — считает доцент гидрологической инженерии Университета Цинхуа Ди Лонг.

Ранее Курсор сообщал, что из-за изменений климата в Соединенных Штатах Америки участились лесные пожары, которые могут усугубить ситуацию с запасами пресной воды в стране. Так, корпорации уже начали искать способы, чтобы инвестировать в восстановление лесов и сохранение водных ресурсов.

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