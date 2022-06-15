Названы самые агрессивные и озлобленные «мужские» знаки Зодиака

Кому сложно себя сдерживать и кто часто срывает злость на близких?

Об этом пишет Апостроф.

Водолей

Основной приоритет для мужчины-Водолея — свобода и независимость. Они обладают жестким характером и пренебрегают общепринятыми правилами. Этих мужчин раздражают те, кто связывает себя рамками каких-либо норм.

Скорпион

Скорпионы воинственны и агрессивны, они легко выходят из себя и теряют равновесие. Под волну их недовольства может попасть любой человек из их окружения. Скорпион не склонен сдерживать свои эмоции, поэтому может разгореться серьезный конфликт.

Овен

Эти парни амбициозные и импульсивные, они не остановятся ни перед чем, чтобы воплотить свои желания в реальность. Окружающих, которые преследуют собственные цели, Овен воспринимает как помеху, злится и готов «стереть их в порошок».

Козерог

Представители знака обладают практичностью, они упрямы и не любят, когда с ними не соглашаются. Возражения окружающих вызывают в них агрессию, но Козерог тщательно скрывает это. Козероги часто неприятны в общении.