Названы самые агрессивные и озлобленные «мужские» знаки Зодиака

Об этом пишет Апостроф.
Водолей
Основной приоритет для мужчины-Водолея — свобода и независимость. Они обладают жестким характером и пренебрегают общепринятыми правилами. Этих мужчин раздражают те, кто связывает себя рамками каких-либо норм.
Скорпион
Скорпионы воинственны и агрессивны, они легко выходят из себя и теряют равновесие. Под волну их недовольства может попасть любой человек из их окружения. Скорпион не склонен сдерживать свои эмоции, поэтому может разгореться серьезный конфликт.
Овен
Эти парни амбициозные и импульсивные, они не остановятся ни перед чем, чтобы воплотить свои желания в реальность. Окружающих, которые преследуют собственные цели, Овен воспринимает как помеху, злится и готов «стереть их в порошок».
Козерог
Представители знака обладают практичностью, они упрямы и не любят, когда с ними не соглашаются. Возражения окружающих вызывают в них агрессию, но Козерог тщательно скрывает это. Козероги часто неприятны в общении.