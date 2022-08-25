Названы самые агрессивные знаки Зодиака: они опасны в гневе

Таких знаков Зодиака всего трое.

Водолей

Эксперты утверждают, что Водолеи могут очень долго копить в себе обиды, они постепенно будут накапливаться, а потом просто взорвутся. При этом если есть знаки Зодиака, которые в гневе могут даже руку на вас поднять, то Водолеи скорее причинят вред себе. Они могут грозиться, что что-то себе сделают, тем самым вызывать у вас чувство вины.

Телец

Тельцы могут разозлиться из-за любой мелочи. Вы не так на них посмотрели, разбудили раньше времени, не накормили, не обняли — все, гнева не избежать. Несмотря на то, что они кажутся очень замкнутыми, на самом деле, они нуждаются в любви и заботе. Если они этого не получают, то будут очень сильно обижаться и злиться.

Скорпион

Как ни странно, для Скорпионов на первом месте семья. Если вы что-то скажете в адрес их близких, то Скорпион тут же ответит вам, и не очень лестно. Они оберегают самое ценное, что у них есть. Ради своей семьи они готовы на все, даже выдрать волосы противнику.