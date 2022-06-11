Названы самые добрые «женские» знаки Зодиака

Кто прощает обидчиков и не мстит?

Об этом пишет Апостроф.

Водолей

Эти женщины общительны и любят шумные компании, легко завязывая новые контакты. Представительницы знака обладают четкими моральными ориентирами, им чужды интриги и участие в заговорах. Женщина-Водолей склонна прощать обидчиков, а не вынашивать планы мести. Она делает добро даже тем, кто поступил по отношению к ней нехорошо.

Телец

Представительницы этого знака добры и доверяют людям. Их доверчивость порой приводит к печальным последствиям — некоторые пользуются этим качеством и обманывают девушек-Тельцов. Однако они не торопятся мстить в ответ, предпочитая сделать вид, что ничего не произошло и продолжить общение.

Рыбы

Эти девушки обладают тонкой душевной организацией и высокой чувствительностью, они всячески избегают ситуации, в которой могли бы причинить кому-то боль. Женщина-Рыба не станет кричать на обидчика и скандалить. Вместо этого она сделает выводы и станет более осторожной, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.