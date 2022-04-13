Названы самые крепкие пары знаков Зодиака, которые буквально созданы друг для друга

Эти знаки буквально созданы друг для друга.
Об этом сообщает PRessa40.ru.
Стрелец и Дева
Девы — однолюбы, а Стрельцы — свободолюбивы, но, как известно, противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Из них выйдет неразлучный тандем, если пройти путь притирок.
Весы и Овен
Овны могут чувствовать вседозволенность от безумной любви Весов к ним, что может послужить расставанием для пары, но если Овны осознают свою ошибку и будут отдавать свою любовь к Весам, то у пары есть все шансы прожить всю жизнь, купаясь в любви друг друга.
Лев и Рыбы
Настоящие родственные души Лев и Рыбы, имея мудрость и терпение, смогут добиться гибкости в своих отношениях, став идеальной парой. В другом случае, расслабленные и свободолюбивые Рыбы могут уйти от деспотичных Львов.
Скорпион и Близнецы
Эти знаки Зодиака любят «американские горки» в эмоциональном плане отношений. При этом они питаются энергией друг друга и жить не могут без этого. Пройдя нелегкий путь принятия и ряда ошибок, они превратятся из мистера и миссис Смит в семейную пару, любовью которой будут восхищаться их внуки.