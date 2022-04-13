Названы самые крепкие пары знаков Зодиака, которые буквально созданы друг для друга

Астрологи считают что именно эти сочетания знаков Зодиака способны стать парами с особо крепкими отношениями: Стрелец и Дева, Лев и Рыбы, Весы и Овен, Скорпион и Близнецы.

Эти знаки буквально созданы друг для друга.

Об этом сообщает PRessa40.ru.

Стрелец и Дева

Девы — однолюбы, а Стрельцы — свободолюбивы, но, как известно, противоположности притягиваются и дополняют друг друга. Из них выйдет неразлучный тандем, если пройти путь притирок.

Весы и Овен

Овны могут чувствовать вседозволенность от безумной любви Весов к ним, что может послужить расставанием для пары, но если Овны осознают свою ошибку и будут отдавать свою любовь к Весам, то у пары есть все шансы прожить всю жизнь, купаясь в любви друг друга.

Лев и Рыбы

Настоящие родственные души Лев и Рыбы, имея мудрость и терпение, смогут добиться гибкости в своих отношениях, став идеальной парой. В другом случае, расслабленные и свободолюбивые Рыбы могут уйти от деспотичных Львов.

Скорпион и Близнецы

Эти знаки Зодиака любят «американские горки» в эмоциональном плане отношений. При этом они питаются энергией друг друга и жить не могут без этого. Пройдя нелегкий путь принятия и ряда ошибок, они превратятся из мистера и миссис Смит в семейную пару, любовью которой будут восхищаться их внуки.