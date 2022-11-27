Названы самые лживые знаки Зодиака: никогда не верьте их словам

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые чаще других обманывают. Это может проявляться как в мелочах, так и в более серьезных ситуациях.

Речь идет о Близнецах, Весах и Водолеях.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Не секрет, что у Близнецов часто бывает раздвоение личности. Сегодня у них одна правда, завтра — другая. Самое интересное, что они сами верят во все басни, которые вам рассказывают. Впрочем, они не виноваты, что у них натура такая, просто им, наверное, не повезло со знаком Зодиака, который, по мнению астрологов, влияет на судьбу и поведение человека. Даже несмотря на это Близнецы попадают в этот антирейтинг и занимают первое место.

Весы

Весы — это очень добрые люди, которые не хотят никого обижать. Поэтому им проще сказать сладкую ложь, чем горькую правду. Они и сами прекрасно понимают, что это не выход из ситуации, однако все же им не по душе выяснять отношения, ссориться, нарушать внутреннюю гармонию. Они считают, что так будет лучше для всех.

Водолей

Среди Водолеев очень много творческих людей с бурной фантазией. Они любят придумывать разные истории, приукрашивать действительность. Интересно, что они сами в это верят, иначе не рассказывали бы так правдоподобно. Уличить их во лжи сложно, но возможно. Достаточно их внимательно слушать и сопоставлять факты.