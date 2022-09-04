Названы самые неаккуратные знаки Зодиака

Наверняка в вашем окружении есть люди, прийдя в гости к которым, вы диву даетесь. Чаще всего у них не убрано, разбросаны все вещи, стирка забросана грязным бельем, а в раковине гора посуды. Так вот, астрологи определили самые неаккуратные знаки Зодиака.

Уборки — это вообще не их конек. Да и поддерживать чистоту они не умеют.

Об этом пишет УНИАН.

Стрелец

Стрельцы не любят находиться в четырех стенах. Они часто путешествуют, ходят на прогулки и в основном проводят время вне дома. Поэтому если вы прийдете к ним в дом, то обязательно начнете чихать от слоя пыли на поверхностях. Не удивляйтесь, если наступите на их разбросанные носки. Стрельцам домашние хлопоты вообще не по душе, они от них сбегают.

Скорпион

Скорпионы также не любят убираться. Единственное, что может их заставить это сделать — внезапный приход гостей. И то они настолько быстро и неуклюже начнут это делать, что разбитой чашки, например, не избежать. Интересно, что Скорпионы даже леняться положить вещи в стиральную машинку, они разбрасывают их по углам.

Овен

Разлить на себя кофе, измазаться кетчупом, продырявить носки — это любимое дело Овнов. Если вы хотите такого человека себе в партнеры, то будьте готовы к тому, что в этих отношениях вы будете выполнять роль родителя и никак иначе. По-другому у вас не получится крепкого союза.