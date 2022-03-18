Названы самые невыносимые знаки зодиака среди мужчин

С кем сложно расслабиться и невозможно договориться?

Об этом пишет Апостроф.

Дева

Сложнее найти большего зануду. Они всегда все контролируют, даже если совершенно не разбираются в деле, стараются поучать и давать советы, ведь считают, что знают все лучше других. Все, что ему говорит женщина, такой мужчина пропускает мимо ушей, ведь уверен в том, что это пустая болтовня. Кроме прочего, у Дев еще и повышенное чувство ревности.

Рак

Эти мужчины часто ставят семью на первое место и стают довольно хорошими семьянинами. Они готовы сделать что угодно, чтобы обеспечить благополучие родных. При этом Раки слишком чувствительны и бывают чрезмерно капризными, даже невыносимыми. Из-за этого могут разрушиться крепкие отношения.

Козерог

Представители этого знака, напротив, слишком безэмоциональны и безразличны. От них невозможно услышать лишнего слова или признания в любви. Они всегда искусно скрывают чувства и не готовы раскрыться даже перед близкими. Козероги также слишком сильно контролируют всех вокруг, что может вызывать раздражение.

Водолей

Они слишком сильно ценят свою свободу и очень тяжело с ней расстаются, а именно с потерей свободы они ассоциируют серьезные отношения. Водолей будет до последнего оставаться холостым и избегать создания семьи даже с той женщиной, в которой уверен.

Овен

С ними нельзя расслабиться ни на секунду. Овны постоянно куда-то бегут и чего-то требуют от спутницы жизни. Они вечно спорят и эмоционально доказывают свою правоту, отказываясь идти на компромисс. Несмотря на все негативные черты, они ценят старания женщины, которая находится рядом с ними, хоть и не часто это показывают.