Названы самые ранимые знаки Зодиака

С ними нужно быть осторожными, чтобы не задеть их тонкую душевную организацию.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые все принимают близко к сердцу. Их может обидеть любая мелочь.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

На первом месте оказались Рыбы. Они творческие, мечтательные люди, которые далеки от реальности. В мире розовых пони им живется легко и спокойно. Но стоит им только выйти из зоны комфорта, как у них начинается паника. Они не знают, что делать с реальностью. Это может негативно сказаться на их эмоциональном состоянии, вплоть до того, что Рыбы могут впасть в затянувшуюся депрессию.

Рак

Семейные Раки чтят традиции, уют в доме и душевное спокойствие. Рядом с ними должен быть человек, который разделит с ним эти ценности. Но если рядом с Раками окажутся вспыльчивые Львы или Скорпионы, например, то их мир может в одночасье рухнуть. Они очень обидчивы, и долго отходят от ссор.

Весы

Это амбициозный знак Зодиака, который привык жить в гармонии с собой и с миром. Но порой у них может возникать апатия. В такие моменты им вообще ничего не хочется. Задача близких поддержать Весов в трудную минуту, а если не можете, то лучше вообще их не трогайте. При этом Весы могут быть вспыльчивыми, но таким поведением они пытаются привлечь к себе внимание.