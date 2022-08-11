Названы самые счастливые знаки Зодиака

Таких знаков Зодиака всего трое.
Об этом пишет УНИАН.
Козерог
На первое место астрологи поставили Козерогов. Это умные, талантливые люди, обладающие невероятной харизмой. Они умеют добиваться поставленных целей и всегда ставят перед собой новые. Им везет как в работе, так и в личной жизни. Более того, это очень преданный знак Зодиака, который готов на все ради своей второй половинки. Такие их качества очень подкупают людей. И сама Вселенная всегда на их стороне.
Близнецы
Близнецы умеют радоваться каждой мелочи. Конечно, судьба порой подкидывает их испытания, но они смело их преодолевает и во всем ищут только позитив. Представителям этого зодиакального созвездия много не нужно для счастья. Достаточно закрывать их базовые потребности и уделять им чуточку внимания.
Стрелец
Стрельцы уверены, что счастье находится в них самих, а не вокруг. Эти люди точно знают, что пока ты не обретешь гармонию внутри себя, ты не сможешь стать по-настоящему счастливым человеком. Поэтому они всячески работают над собой. И астрологи признают, что большинству представителей этого зодиакального созвездия это удается на «ура».