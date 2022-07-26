Названы самые завистливые знаки Зодиака: держитесь от них подальше

Астрологи составили рейтинг самых завистливых знаков Зодиака. Они вообще не умеют радоваться за других, и ко всем хорошим новостям своих близких относятся с огромной порцией негатива.

Эти люди могут даже сглазить, предупреждают астрологи.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Львы привыкли к тому, что они — самые лучшие, самые превосходные и самые сногсшибательные. Как только их друзья или близкие люди начинают добиваться большего, они тут же меняются в лице. После того как Львы понимают, что они больше не первые, их «риторика» становится не такой дружелюбной.

Весы

Ещё один завистливый знак Зодиака. Рожденные осенью очень любят сравнивать себя с другими людьми. Они скрывают свои настоящие доходы, не любят говорить о своих проблемах и неудачах, зато очень любят расспрашивать человека о его неприятностях.

Астрологи предупреждают — Весы могут даже сглазить. Любому если вы плохо знаете человека или общаетесь с ним на расстоянии вытянутой руки, лучше держать дистанцию и даже не думать подпускать его ближе.

Телец

Третий самый завистливый знак Зодиака в рейтинге — это Тельцы. Однако они завидуют в основном только посторонним людям, а за счастье и успехи друзей могут без проблем порадоваться.