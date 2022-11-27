Названы счастливчики следующей недели по знаку Зодиака: их ждут перемены и счастье

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых будут особенно успешными на следующей неделе – в период с 28 ноября до 4 декабря.
Об этом пишет УНИАН.
Счастливчики недели по знаку Зодиака
Обрести счастье и кардинально поменять свою жизнь в лучшую сторону в указанный период удастся Овнам.
Представителям данного знака определиться с дальнейшими целями и задачами, расставить приоритеты на будущее. И сделать это важно как можно быстрее. В таком случае желаемое обретет очертания, и цели станут достигаться с наибольшей скоростью. Результат не заставит себя долго ждать.
На следующей неделе обрести мотивацию, добиться желаемого и поставить перед собой новые цели смогут Стрельцы. Астрологи рекомендуют им активнее прислушиваться к своей интуиции, чтобы найти путь к счастью. Время подойдет для путешествий, романтических свиданий и новых знакомств.
Одиноким Водолеям посчастливится найти свою вторую половинку, с которой вы будете согреваться этой зимой. Также в середине декабря вы можете отправиться в небольшое путешествие. Вы познаете самые сильные и глубокие эмоции.