Названы счастливые месяцы для всех знаков Зодиака в год Тигра

2022 – год Тигра подарит каждому из знаков зодиака возможность кардинально изменить свою жизнь и привнести в нее что-то новое. И хоть Черный Водяной Тигр и благоволит действенным и решительным, шанс поймать удачу за хвост есть у каждого. Главное, не упустить возможность и подходящий день.

2022 год будет богат неожиданными поворотами судьбы, и шанс испытать на себе благосклонность фортуны есть у каждого знака зодиака. Нужно просто знать самое благоприятное время.

Об этом пишет Главред.

Овен

В наступающем году у Овнов не получится противиться изменениям, которые их уже поджидают. Перемены в жизни знака огня затронут и профессиональную сферу и личные отношения. Не исключено повышение по службе и судьбоносная встреча с человеком, который займет важное место в вашей жизни. Все это может случиться уже с сентября по декабрь.

Телец

Перед Тельцами наступающий год открывает множество заманчивых возможностей. В большей мере они будут касаться карьерных вопросов. Однако этот год также станет благоприятным для общения. Вы сможете значительно расширить круг знакомств, и многие из них окажутся полезными. Наиболее благоприятное время для Тельцов – с февраля по август.

Близнецы

2022 год станет для Близнецов временем, когда они смогут проявить свои самые сильные стороны и продемонстрировать лидерские качества. Этот год станет решающим в карьере представителей «воздушного» знака. Наиболее подходящее время, чтобы раскрыть свои способности и внести лепту в свое профессиональное развитие – с января по 10 мая.

Рак

В следующем году у чувствительных и романтичных Раков будет все меньше причин жаловаться на неурядицы. 2022 год одарит их крепким здоровьем и жизненной силой. Такая энергия, вкупе с трудолюбием и целеустремленностью, несомненно, принесет свои плоды. Добиваться желаемого можно 31 марта и в период с 23 ноября по 20 декабря.

Лев

В жизни Львов в 2022 году все будет складываться наилучшим образом. Ваше финансовое положение порадует стабильностью, появится возможность сделать накопления. Не скучно будет и на любовном фронте, у вас есть все шансы найти человека, с которым вы будете готовы связать свою судьбу. Счастливый период с января по 10 мая и день 2 марта.

Дева

В фокусе внимания Дев в наступающем году – вопросы личной жизни. Свободным Девам захочется серьезных отношений, а тем, кто в паре более решительных действий. Покупку недвижимости, свадьбу или зачатие нужно планировать на период с 24 января по 5 марта.

Весы

2022 год подарит Весам возможности для карьерного роста. Рассудительные и неспешные представители знака смогут заполучить работу мечты, новую должность или повышение заработной платы. В делах любовных вас ждут серьезные обязательства. Благоприятные дни 6 марта и 12 апреля.

Скорпион

Представители знака водной стихии должны смело впускать в свою жизнь перемены, которые приготовил им 2022 год. Не стоит им противиться и тогда вам улыбнется удача в любовной сфере и в творчестве. Идеальное время, чтобы заняться поисками своих скрытых талантов и проявить себя в творчестве. Счастливым днем для вас станет 5 марта, а периодом с 27 октября по 20 декабря.

Стрелец

Для представителей огненной стихии наступающих год принесет немало заманчивых перспектив. Стрельцам в отношениях звезды советуют отправиться в путешествие, наиболее успешным оно будет в марте. Счастливый день для вас – 18 марта.

Козерог

Упорные и трудолюбивые Козероги смогут добиться задуманного уже с следующем году. Важно правильно расставить приоритеты и не распыляться по мелочам. Черный Водяной Тигр также подарит вам шанс встретить свою вторую половинку. А наиболее удачливые дни в году 4, 14, 16 и 17 февраля.

Водолей

Головокружительные перемены ждут Водолеев в новом году. Это может затронуть любую сферу: открытие своего дела, повышение по службе, покупка недвижимости или рождение ребенка. Наиболее счастливый период с 5 марта по 15 апреля.

Рыбы

Для романтичных и чувствительных Рыб 2022 год приготовил много приятных моментов, наполненных счастьем и любовью. При желании вы сможете достичь успеха в любой сфере: высокооплачиваемая работа, любимый человек, реализация в творчестве или путешествия – перед вами открыты любые дороги. Ваш счастливый день – 30 апреля.

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