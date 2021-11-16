Названы топ-4 самых крепких пары по знаку Зодиака

Астрологи советуют воспользоваться этим шансом при возможности, пишет Апостроф.
Стрелец и Дева
Когда эти двое встречают друг друга, они буквально перестают замечать всех остальных. При этом их отношения развиваются в атмосфере взаимопонимания и сильнейшей любви. Нужно чтобы произошло что-то из ряда вон, чтоб они в итоге расстались.
Весы и Овен
Для представителей этих двух знаков в любовных отношениях не может быть никого лучше друг для друга. И хоть Весы своим чрезмерным восхищением будут вызывать чувство вседозволенности у Овна, это не внесет в их отношения какого-нибудь существенного негатива.
Лев и Рыбы
Несмотря на разницу в темпераментах, эти двое смогут притереться к друг другу и прожить долгую совместную жизнь.
Скорпион и Близнецы
У обоих довольно таки сильный и сложный характер. Именно поэтому между ними очень часто возникает просто космическое притяжение. Они никогда не расстанутся, несмотря на то, что в их отношениях будет множество попыток это сделать.
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