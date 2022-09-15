Названы три самые крепкие пары по знаку Зодиака

Вместе им всегда хорошо и комфортно.

Лев и Весы

Лев — это огненный знак Зодиака, который постоянно куда-то спешит, что-то делает, добивается своих целей. А вот Весы — это более уравновешанный знак Зодиака, способный утихомирить пыл Львов. В этой паре будет присутствовать и нежность, и любовь, и страсть. К слову, Львы — это один самых сексуальных знаков Зодиака, а Весы обожают флирт и интимную близость.

Рак и Рыбы

Эта пара может стать по-настоящему крепкой, а все потому, что Раки обладают эмпатией, а Рыбы — мечтательные люди, витающие в облаках. У них будет полное взаимопонимание. Они оба любят нежности, поэтому им будет комфортно проводить вместе время. Также в их паре будет много чувственности.

Телец и Дева

В этой паре все достаточно просто. У каждого из них будет своя жизнь, но вместе им будет максимально хорошо. Они могут закрыть потребности друг друга. Тельцы подарят Девам стабильность и уверенность в завтрашнем дне, а Девы возьмут на себя домашние обязанности, ведь лучше них это никто не сделает.