Названы три самых лживых знака Зодиака: им нельзя верить

Эти люди часто обманывают своих близких.

Весы

Эти люди занимают третье место в рейтинге наиболее лживых. Они часто используют ложь для достижения собственной выгоды. Также им свойственно создавать ситуации, которые можно по-разному перекрутить и рассказать. Этим они спекулируют в общении даже с близкими людьми.

Часто Весы применяют ложь для того, чтобы рассорить кого-то между собой.

Стрелец

Стрельцы — те еще выдумщики. В основном их ложь несет «развлекательный» характер. Почему бы не приукрасить историю, чтобы друзьям было интересно ее слушать? Тем не менее обмануть они могут и в бытовых вопросах, за что уроженцы данного знака и получили второе место в данном антирейтинге.

Рыбы

«Золото» в списке самых главных обманщиков получают Рыбы. Они нередко собирают сплетни и пересказывают их с долей вранья. Рыбы способны обманывать близких людей, изменять, предавать. Астрологи утверждают, что с такими людьми не стоит вести совместный бизнес, иначе это может плохо закончиться.