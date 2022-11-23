Названы три знака Зодиака, которые до конца недели столкнуться с большими трудностями

У них будут стрессовые ситуации, которые заставят даже впадать в отчаяние.

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых будет сложная неделя. Эксперты говорят, что приготовиться к трудностям нужно Весам, Рыбам и Тельцам.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

У представителей этого знака Зодиака трудности будут связаны с работой. Это может быть конфликт с руководством или подчиненными, потребность кого-то уволить или наоборот — уволят Тельца. Также могут быть какие-то проблемы с документами. Например, что-то придется принести в бухгалтерию или отдел кадров. Ситуация будет не очень сложной, но придется побегать, потратить свое время и нервы.

Весы

Весы могут уже в понедельник поскандалить со своими родственниками. Это будет очень долго омрачать мысли Весов и не даст им морально расслабиться. Конфликт затянется на несколько дней. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака держать себя в руках, контролировать эмоции и стараться не бросаться громкими словами.

Рыбы

У Рыб могут быть проблемы бытового характера. Например, могут отключить свет, сломается какая-то домашняя техника, будет «потоп» и так далее. Эта неприятность мало того, что создаст дискомфорт Рыбам и их ближайшему окружению, так еще и станет причиной непредвиденных финансовых трат.