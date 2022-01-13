Названы три знака зодиака, которые обязательно встретят любовь в 2022 году

Астролог назвал знаки Зодиака, которым в 2022 году повезет встретить свою любовь, сообщает Апостроф.
Речь идет о трех из них — это Лев, Стрелец и Козерог.
Лев
В 2022 году вы полюбите всем своим большим сердцем. Не исключено, что новое чувство поможет, наконец, понять, что амбиции не могут соревноваться с чистыми эмоциями и привязанностью.
Стрелец
В год Черного Тигра вы будете много путешествовать, однако это не помешает вам создать свое гнездышко. Если вы одиноки, то с большой вероятностью в следующем году встретите человека, который будет иметь аналогичные планы на жизнь, с ним вы и построите семью.
Козерог
Прагматичные Козероги позволят себе отдаться чувствам и откроют новую главу в своей жизни. Представителей этого знака ждут большие перемены. 2022 год не будет похож на любой другой. Романтика обещает перерасти в серьезные отношения.
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