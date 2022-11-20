Названы три знака Зодиака, которым конец ноября готовит сюрпризы

Речь идет об Овнах, Близнецах и Стрельцах.

Овен

Представителей данного знака Зодиака ждут сюрпризы в семейном плане. Велик риск, что к ним внезапно приедут родственники, которых те давно не видели. Также Овнам-мужчинам их вторая половинка может сообщить о беременности. Астрологи подчеркивают, что сюрприз будет очень приятным и уместным.

Близнецы

Близнецов ждут неожиданности в плане карьеры. В их жизнь придут люди с самой неожиданной стороны. Они предложат сотрудничество и выгодные идеи, от которых Близнецы не смогут отказаться. Как говорят звезды, это будет правильным и уместным поступком.

Стрелец

Стрельцам следует приготовиться к каким-то романтическим приключениям. Их вторая половинка не оставит их без внимания и обязательно порадует какими-то приятными неожиданностями.

Чего именно следует ждать — неизвестно. Но это могут быть какие-то поездки, эмоции или даже экстремальные развлечения.