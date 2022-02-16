Названы три знака зодиака, которым очень не повезет на этой неделе

На небе в эти дни будет происходить достаточно много изменений. Преимущественно это связанно с двумя астрологическими событиями: 14 февраля Меркурий перейдет в Водолей, а Солнце изменит знак с Водолея на Рыбы. И это не говоря уже о том, что на этой неделе произойдет весьма неоднозначное соединение Марса с Венерой в Водолее.

Все это вместе приведет к тому, что для представителей нескольких знаков Зодиака ближайшие дни будут не самыми приятными.

Портал Realist назвал топ-3 знака Зодиака топ-3 знака Зодиака, представителям которых, по мнению астрологов, не повезет на этой неделе.

Скорпион

Скорпионы почти всегда считают себя главными. Они свято убеждены в том, что лучше всех все знают. Если вокруг них творится какой-то бардак, то виновных, как правило, тоже назначают они. В некоторых случаях они действительно правы, но меру все же нужно знать. В противном случае подопечные этого созвездия начинают слишком сильно давить на своих близких, что постепенно отталкивает их.

Несколько советов касательно того, как провести эту неделю:

14 февраля будет очень хорошо, если вы сделаете своим самым близким хоть какой-нибудь незначительный подарок;

будет очень хорошо, если вы сделаете своим самым близким хоть какой-нибудь незначительный подарок; 15-16 вам нужно будет потратить достаточно много энергии, чтобы сделать хоть что-то на работе. Любой труд будет вам казаться непосильным. Этот период просто нужно будет перетерпеть;

вам нужно будет потратить достаточно много энергии, чтобы сделать хоть что-то на работе. Любой труд будет вам казаться непосильным. Этот период просто нужно будет перетерпеть; 17-18 у вас возникнет странное чувство, буд-то работы у вас стало больше, а денег – наоборот;

у вас возникнет странное чувство, буд-то работы у вас стало больше, а денег – наоборот; 19-20, если есть возможность, проведите выходные в одиночестве, отдохните и восстановитесь.

Водолей

Хорошее, стабильное положение у всего, что зависит лично от вас. Ваши обещания, ваши действия. С окружение ваши дела обстоят немного хуже. На работе на вас могут взвалить некоторые дополнительные обязанности, от которых вы не сможете отказаться.

Несколько советов:

14 февраля вам нужно будет обратить внимание на свой рацион (не переедайте);

вам нужно будет обратить внимание на свой рацион (не переедайте); 15-16 нужно будет философски отнестись ко всему происходящему вокруг. Просто делайте то, что должны;

нужно будет философски отнестись ко всему происходящему вокруг. Просто делайте то, что должны; 17-18 вам нужно будет проявить повышенную внимательность. При всем вашем умении делать правильные выводы, исходные данные могут быть ошибочны, соответственно и ваш анализ тоже;

вам нужно будет проявить повышенную внимательность. При всем вашем умении делать правильные выводы, исходные данные могут быть ошибочны, соответственно и ваш анализ тоже; 19-20 можно будет потратить на что-то большее, чем просто обучение необходимым вещам. Послушайте какие-нибудь интересные лекции, займитесь саморазвитием.

Рыбы

У Рыб на этой неделе будет немного больше работы, чем обычно. А если в какие-то дни по количеству будет примерно то же самое, то сама по себе она будет более динамичная. Причем вы будет полностью убеждены, что ваши коллеги «тормозят». Тем не менее повлиять как-то на коллектив вы будете не в состоянии.

Несколько советов:

14 февраля чем больше сюрпризов с вашей стороны, тем больше удовольствия вы получите;

чем больше сюрпризов с вашей стороны, тем больше удовольствия вы получите; 15-16 . В эти дни, даже если нужно будет работать со скоростью реактивного самолета, замедляйтесь. Чем быстрее вы что-то делаете, тем больше ошибок допустите;

. В эти дни, даже если нужно будет работать со скоростью реактивного самолета, замедляйтесь. Чем быстрее вы что-то делаете, тем больше ошибок допустите; 17-18 . Дни, когда даже вам, с вашей харизмой и благодушием будет трудно общаться с людьми. Поэтому лучше сократить его до минимума;

. Дни, когда даже вам, с вашей харизмой и благодушием будет трудно общаться с людьми. Поэтому лучше сократить его до минимума; 19-20. Если есть подработка, не отказывайтесь. Правда, некоторое время на отдых все же оставьте.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.