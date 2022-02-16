Названы три знака зодиака, которым очень не повезет на этой неделе

Все это вместе приведет к тому, что для представителей нескольких знаков Зодиака ближайшие дни будут не самыми приятными.
Портал Realist назвал топ-3 знака Зодиака топ-3 знака Зодиака, представителям которых, по мнению астрологов, не повезет на этой неделе.
Скорпион
Скорпионы почти всегда считают себя главными. Они свято убеждены в том, что лучше всех все знают. Если вокруг них творится какой-то бардак, то виновных, как правило, тоже назначают они. В некоторых случаях они действительно правы, но меру все же нужно знать. В противном случае подопечные этого созвездия начинают слишком сильно давить на своих близких, что постепенно отталкивает их.
Несколько советов касательно того, как провести эту неделю:
- 14 февраля будет очень хорошо, если вы сделаете своим самым близким хоть какой-нибудь незначительный подарок;
- 15-16 вам нужно будет потратить достаточно много энергии, чтобы сделать хоть что-то на работе. Любой труд будет вам казаться непосильным. Этот период просто нужно будет перетерпеть;
- 17-18 у вас возникнет странное чувство, буд-то работы у вас стало больше, а денег – наоборот;
- 19-20, если есть возможность, проведите выходные в одиночестве, отдохните и восстановитесь.
Водолей
Хорошее, стабильное положение у всего, что зависит лично от вас. Ваши обещания, ваши действия. С окружение ваши дела обстоят немного хуже. На работе на вас могут взвалить некоторые дополнительные обязанности, от которых вы не сможете отказаться.
Несколько советов:
- 14 февраля вам нужно будет обратить внимание на свой рацион (не переедайте);
- 15-16 нужно будет философски отнестись ко всему происходящему вокруг. Просто делайте то, что должны;
- 17-18 вам нужно будет проявить повышенную внимательность. При всем вашем умении делать правильные выводы, исходные данные могут быть ошибочны, соответственно и ваш анализ тоже;
- 19-20 можно будет потратить на что-то большее, чем просто обучение необходимым вещам. Послушайте какие-нибудь интересные лекции, займитесь саморазвитием.
Рыбы
У Рыб на этой неделе будет немного больше работы, чем обычно. А если в какие-то дни по количеству будет примерно то же самое, то сама по себе она будет более динамичная. Причем вы будет полностью убеждены, что ваши коллеги «тормозят». Тем не менее повлиять как-то на коллектив вы будете не в состоянии.
Несколько советов:
- 14 февраля чем больше сюрпризов с вашей стороны, тем больше удовольствия вы получите;
- 15-16. В эти дни, даже если нужно будет работать со скоростью реактивного самолета, замедляйтесь. Чем быстрее вы что-то делаете, тем больше ошибок допустите;
- 17-18. Дни, когда даже вам, с вашей харизмой и благодушием будет трудно общаться с людьми. Поэтому лучше сократить его до минимума;
- 19-20. Если есть подработка, не отказывайтесь. Правда, некоторое время на отдых все же оставьте.
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