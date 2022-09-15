Названы три знака Зодиака с очень тяжелой судьбой

Астрологи назвали три знака Зодиака, у которых очень тяжелая судьба. Вселенная то и делает, что испытывает их на прочность. Места под солнцем им придется добиваться очень тяжело.

В этом списке оказались Близнецы, Раки и Козероги.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Эксперты говорят, что Близнецы — это один из знаков Зодиака, у которого очень много вредных привычек. Из-за этого судьба может их наказывать, посылая разного рода испытания. Также они постоянно оказываются в ситуациях, которые требуют от них максимального контроля над собой и решительности. Именно эти навыки и помогут Близнецам встать на путь истинный и избавиться от вредных привычек.

Рак

С одной стороны Раки — это позитивно настроеные люди, а с другой — в них слишком много пессимизма. Такие эмоциональные качели ни к чему хорошему не приводят, поэтому Вселенная будет посылать им людей, которые то и дело, что будут доводить Раков до ручки. И когда они наконец поймут, что невозможно всю жизнь «кататься», они начнут переосмысливать свое поведение и отношение к жизни.

Козерог

Козероги сами себе создают проблемы. Буквально на ровном месте они могут придумать себе то, чего на самом деле нет. В связи с этим Вселенная преподносит им жизненные уроки, но очень тяжелые и болезненные. Но делается это только для того, чтобы Козероги наконец поняли, что жизнь — прекрасна, и не нужно ее добровольно портить.