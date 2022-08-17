Названы женщины по знаку Зодиака, с которыми невыносимо жить

У них очень сложный характер, который держит в напряжении близких людей.

Астрологи считают, что сложнее всего жить с женщинами, рожденными под знаком Весы, Стрелец и Рыбы.

Об этом пишет УНИАН.

Весы

Уроженки этого знака Зодиака очень ленивые и скандальные. Если мужчина хочет добиться домашнего уюта, гармонии и спокойствия, то с этой представительницей на это остается только надеяться.

Стрелец

Они обладают пылким темпераментом, затмевая своим огнем всех. Стрельцы привыкли быть лидерами, поэтому мужчину они не считают главой семьи. Еще сожители этих знаков Зодиака страдают от их перепадов настроения, что часто является причиной ссор и скандалов.

Впрочем, терпеть Стрельцов все же возможно. Для этого им нужен очень спокойный и рассудительный партнер, который будет руководствоваться не эмоциями, а трезвым разумом. Никак иначе.

Рыбы

С Рыбами очень сложно строить совместную жизнь из-за того, что те думают только о себе. Эти творческие натуры абсолютно не привыкли к тому, что нужно считаться с чьим-то мнением и идти на компромиссы, из-за чего с ними очень сложно уживаться.