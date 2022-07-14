Названы знаки Зодиака, которые обретут счастье до конца лета

Счастливчиков всего трое. Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Стрелец

Эксперты уверены, что больше всего повезет именно Стрельцам. Этим летом звезды будут к ним максимально благосклонны, а это значит, у них все получится. Фортуна будет на стороне Стрельцов и в работе, и в личной жизни. Также в августе будет благоприятный период для путешествия. Если вы хотите отдохнуть в шумной компании, тогда хватайте с собой друзей. А если же настроены на романтику — берите любимого человека.

Телец

Тельцы — это трудоголики, которые слишком много времени уделяют своей карьере. Пришло время подумать и о личной жизни. Рядом с вами есть человек, которому вы небезразличны. Присмотритесь хорошенько к своему окружению, и вы сразу его заметите. Но не стоит слишком торопить события. Дайте этому человеку возможность чуть больше себя проявить. Счастье вам гарантировано!

Рак

Раки уже этим летом смогут осуществить свою давнюю мечту. Астрологи уверены, что это принесет им большое счастье. К слову, не отказывайте себе и в других желаниях. Если вы давно хотели прыгнуть с парашютом — прыгайте, если хотели завести собаку — заведите, если хотели попробовать новое блюдо — пробуйте. Помните, что вы сами кузнец своего счастья.