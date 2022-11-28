Названы знаки Зодиака, которые рискуют расстаться с любимыми очень скоро

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых рискуют расстаться или сильно поссориться с любимыми на этой неделе – в период с 28 ноября до 4 декабря.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди столкнутся с неприятностями в личной жизни.

Знаки Зодиака, которые рискуют испортить отношения

В указанный период ссоры и конфликты с любимым человеком могут быть у Весов. Причина – недопонимание из-за скопившихся бытовых проблем.

Для того чтобы сгладить углы, нужно больше времени и внимания уделять своей второй половинке, а также почаще вместе отвлекаться от рутины.

Неудачная неделя ждет Скорпионов. Большой риск ссор и конфликтов с возлюбленными и родственниками. Чтобы последствия не переросли в проблемы со здоровьем, представителям этого знака нужно стараться не принимать весь негатив на себя.

Ряд конфликтов на следующей неделе ждет Водолеев. Особенно семейных представителей знака.

Из-за ссор и негатива у них в очередной раз может возникнуть желание побыть наедине отдохнуть от общества близких людей. Все это в итоге может привести к расставаниям.