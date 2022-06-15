Названы знаки Зодиака, которых в ближайшее время могут подстерегать неудачи и разочарования

Некоторым знакам Зодиака следует соблюдать осторожность в ближайшее время во всех сферах, поскольку, по словам астрологов, их могут подстерегать неудачи и разочарования.

У кого скоро начнется «черная полоса»?

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Лето станет не лучшим периодом для Овнов – их могут ожидать неприятности в работе, ссоры со второй половинкой и ухудшение отношений с окружающими людьми. Чтобы избежать неприятностей, следует максимально спокойно провести этот период, не идти на конфликт и не быть слишком активными.

Дева

Дев также ждут проблемы в профессиональной и личной жизни. Однако многое будет зависеть от реакции самих представителей этого знака Зодиака на происходящие вокруг события. При любом намеке на конфликтные ситуации нужно сразу пытаться сгладить острые углы, чтобы не портить отношения с конкретным человеком.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака лето станет сезоном финансовых потерь. На работе могут возникнуть проблемы, которые повлияют на карьерный рост и уровень финансового оклада. Есть риск вообще остаться без работы.