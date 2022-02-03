Названы знаки зодиака, которым стоит быть очень осторожными в 2022 году

17:02, Сегодня
Общество
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Гороскоп
Фото: pixabay.com

Звезды далеко не всегда соблаговолят людям, а иногда даже могут навлечь неприятности. Астрологи советуют трем знакам зодиака быть особенно осторожными в наступающем году, чтобы суметь избежать возможного негатива.

Этим знакам Зодиака нужно быть очень осторожными. Тогда им удастся избежать беды.

Об этом сообщает издание Joinfo.

Весы

2022 год станет для этих людей переломным моментом. Притворство, к которым склонны Весы, ничего хорошо не принесет в вашу жизнь. Будьте искренними и четко излагайте свои мысли, чтобы вас понимали окружающие. Большая часть Года Тигра покажется вам сложной, но в 2023 году судьба вас наградит за все старания.

Лев

В Год Тигра вам необходимо научиться контролировать свои эмоции и избавиться от привычки ставить себя выше остальных. Самый сложный период в 2022 году — с 22 мая по 3 июня. Начните заботиться о комфорте людей, которые вас окружают.

Водолей

По словам астрологов, в Год Тигра необходимо проявить терпимость и понимание к окружающим. Справиться со всеми трудностями вам поможет новый друг, рожденный под знаком Льва. Если в 2022 году вам захочется опустить руки — не сдавайтесь и идите к своей цели, ведь за черной полосой всегда наступает белая.

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Автор материала:
Тали Малкина
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