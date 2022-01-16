Названы знаки зодиака, с которыми практически невозможно ужиться

Лев

Много представителей этого знака достаточно капризны и эгоистичны. Они не умеют идти на компромисс и признавать свою неправоту. Кроме того, Львы просто обожают излишнюю похвалу в свой адрес, а если ее не получают регулярно, то приходят в уныние, пишет Апостроф. Несогласных с их точкой зрения представители знака долго терпеть не будут, особенно в отношениях.

Скорпион

Они изматывают партнера постоянными проверками и подозрениями. Они также очень любят давать непрошенные советы, ведь считают, что лучше всех во всем разбираются. Из-за природной самовлюбленности Скорпионы постоянно требуют к себе внимания.

Стрельцы

Они чрезмерно ценят личную свободу, из-за чего даже считают, что отношения не для них. В быту Стрельцы не помогают партнеру, предпочитая заниматься своими делами, не замечая того, что происходит вокруг них. От этих людей точно не стоит ожидать эмпатии и поддержки.

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