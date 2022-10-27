Названы знаки Зодиака, у которых началась «черная полоса»: кто рискует разориться

Речь идет о трех знаках Зодиака. Люди, рожденные под этими знаками, рискуют разориться.
Об этом пишет УНИАН.
Этим знакам Зодиака не повезет с деньгами
Крайне сложная неделя в финансовом плане ждет Овнов. Астрологи советуют стараться не подпускать к себе негативные личности, которые могут стать причиной потери уверенности и оптимизма, и как следствие – неудач в делах.
Еще сложнее неделя может получиться в Львов. Причем сразу во всех финансовых направлениях. Представителям этих знаков в указанный период стоит отказаться от любых расходов, и ни в коем случае не концентрироваться на проблемах и переживаниях.
Не менее сложный период в жизни намечается у Весов. Самыми опасными для них днями астрологи назвали вторник, субботу и воскресенье. Особенно в эти дни Весам не стоит проявлять инициативу в финансовой и деловой сфере.
Как бы ни было, стоит помнить, что все трудности временные и преодолев их, вы станете еще сильнее и обретете бесценный жизненный опыт, говорят астрологи. Кроме того, уже с ноября вас ждет благоприятный период.