Нейробиологи составили рейтинг композиций, лучше всего снимающих стресс

15:07, Сегодня
Общество
музыкант играет на гитаре фото
Фото: depositphotos.com

Стресс – это хорошо знакомая многим реакция нашего организма на “враждебный внешний мир”.

Музыка – один из самых распространённых и популярных способов избавления от стресса и тревоги. В научных исследованиях говорится о положительном влиянии разных музыкальных жанров на состояние головного мозга и настроение, а в современной психологии даже есть метод “музыкотерапии”.

Об этом пишет zerkalo.

Но британские нейробиологи из лаборатории мозга Mindlab International пошли еще дальше и решили выяснить, какая именно музыка оказывает самое благотворное и расслабляющее влияние на людей, помогая им избавиться от накопившегося стресса.

Участники эксперимента пытались как можно быстрее решить сложные пазлы, которые вызывали у них определенный уровень стресса. Одновременно они слушали разные музыкальные композиции, и в это время исследователи замеряли их мозговую активность, а также такие показатели, как частота сердцебиения, артериальное давление и частота дыхания.

По результатам эксперимента учёные составили рейтинг из 10 музыкальных композиций, в который в том числе вошли песни известных британских музыкантов – певицы Adele и группы Coldplay.

По словам доктора Дэвида Льюис-Ходжсона, руководителя исследования, размеренная композиция под названием Weightless, возглавившая этот рейтинг, справляется со своей “успокаивающей” задачей так хорошо, что снижает общий уровень тревоги на внушительные 65 %.

Более того, она настолько эффективна, что во время эксперимента многих женщин-участников начинало клонить в сон.

А вот и полный список “антистрессовых” композиций:

  1. “We Can Fly”, Rue du Soleil (Café Del Mar)
  2. “Canzonetta Sull’aria”, Моцарт
  3. “Someone Like You”, Adele
  4. “Pure Shores”, All Saints
  5. “Please Don’t Go”, Barcelona
  6. “Strawberry Swing”, Coldplay
  7. “Watermark”, Enya
  8. “Mellomaniac (Chill Out Mix)”, DJ Shah
  9. “Electra”, Airstream
  10. “Weightless”, Marconi Union

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