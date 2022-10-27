Нейробиологи составили рейтинг композиций, лучше всего снимающих стресс

Стресс – это хорошо знакомая многим реакция нашего организма на “враждебный внешний мир”.

Музыка – один из самых распространённых и популярных способов избавления от стресса и тревоги. В научных исследованиях говорится о положительном влиянии разных музыкальных жанров на состояние головного мозга и настроение, а в современной психологии даже есть метод “музыкотерапии”.

Об этом пишет zerkalo.

Но британские нейробиологи из лаборатории мозга Mindlab International пошли еще дальше и решили выяснить, какая именно музыка оказывает самое благотворное и расслабляющее влияние на людей, помогая им избавиться от накопившегося стресса.

Участники эксперимента пытались как можно быстрее решить сложные пазлы, которые вызывали у них определенный уровень стресса. Одновременно они слушали разные музыкальные композиции, и в это время исследователи замеряли их мозговую активность, а также такие показатели, как частота сердцебиения, артериальное давление и частота дыхания.

По результатам эксперимента учёные составили рейтинг из 10 музыкальных композиций, в который в том числе вошли песни известных британских музыкантов – певицы Adele и группы Coldplay.

По словам доктора Дэвида Льюис-Ходжсона, руководителя исследования, размеренная композиция под названием Weightless, возглавившая этот рейтинг, справляется со своей “успокаивающей” задачей так хорошо, что снижает общий уровень тревоги на внушительные 65 %.

Более того, она настолько эффективна, что во время эксперимента многих женщин-участников начинало клонить в сон.

А вот и полный список “антистрессовых” композиций: