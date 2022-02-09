Невролог советует переболевшим Омикроном забыть о кофе

После перенесенного Омикрона стоит уделить особое внимание своему рациону. Прежде всего, убрать из своего меню все вредные продукты, жирные сладости и некоторые напитки. Помните, что различные стимуляторы снижают в организме уровень вещества, отвечающего за обмен энергией.

Врач-невролог Игорь Мацокин посоветовал людям, перенесшим штамм коронавируса Омикрон, отказаться от кофе в пользу зеленого чая.

Об этом пишет Газета.ру.

По словам медика, в период постковида необходимо минимизировать количество употребляемых стимуляторов. В частности, кофеина.

Это вещество истощает запасы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) в организме. При этом АТФ играет важную роль в обмене энергии и веществ, а после перенесенного COVID-19 ее и так очень мало.

Также Мацокин утверждает, что кофеин приводит к обезвоживанию организму, в связи с чем повышается свертываемость крови и снижению в ней различных микроэлементов.

Эти факторы пагубно воздействуют на сердце и сердечно-сосудистую систему.

Поэтому лучше заменить кофе некрепким белым или зеленым чаем.

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