Нидерланды отправят Украине зенитные ракеты Stinger

Нидерландское правительство приняло решение «скорее» отправить в Украину 200 зенитных ракет Stinger.
Об этом сообщает Украинская правда.
По данным издания, об этом говорится в совместном письме к парламенту от глав МИД и Минобороны Нидерландов, которые указывают, что им удалось избежать стандартной и длительной процедуры согласования.
Нидерланды безвозмездно передадут Киеву 200 ракет Stinger американского производства, которые находятся на вооружении нидерландской армии, а также другие военные товары.
Stinger — ракета класса «земля-воздух» для запуска из портативных ЗРК, с инфракрасной наводкой. Ее основная задача — сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Она имеет сверхзвуковую скорость 2400 километров в час и является чрезвычайно эффективной для поражения целей в радиусе от полуметра до пяти километров.
В письме указано, что военная помощь «будет отправлена как можно скорее, но Нидерланды, как и другие страны, сталкиваются с логистическими проблемами».
Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.
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