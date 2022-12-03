Низкое потребление соли опасно – ученые

Диета с низким содержанием поваренной соли (хлорида натрия) может быть опасной для здоровья, вызывать сердечно-сосудистые заболевания и повышать смертность.

Об этом сообщается в опубликованном на сайте Университета Макмастера пресс-релизе.

К таким выводам пришла группа канадских ученых под руководством Эндрю Менте из Университета Макмастера. Результаты исследования, охватившего более 130 тысяч человек из 95 стран, были опубликованы в журнале Lancet.

Уменьшение потребления соли действительно является полезным для людей с повышенным артериальным давлением, но лишь в том случае, если они ее получали в чрезмерном количестве.

В свою очередь, снижение потребления соли ниже нормы является опасным и вызывает повышение риска инфарктов и смертности от них, несмотря на снижение артериального давления. При этом для людей без гипертонии избыточное потребление хлорида натрия с такими опасностями не связывается.

Таким образом, большинство жителей планеты употребляет адекватное количество соли. Рекомендации относительно пересмотра диеты на уровне всего населения могут быть эффективными лишь в странах, для которых характерно как и существенно избыточное содержание соли в пище, так и высокая распространенность гипертонии (в частности, для Китая).

Низкое потребление натрия снижает кровяное давление незначительно в сравнении со средним потреблением, но низкое потребление натрия также вызывает и другие эффекты, в том числе неблагоприятные изменения уровня определенных гормонов, что может перевесить любые выгоды, говорят ученые.