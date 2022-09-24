Новолуние 26 сентября: какие знаки Зодиака ждет серьезная опасность

Астрологи рассказали, каким двум знакам Зодиака стоит быть очень внимательными в Новолуние 26 сентября и в чем может проявляться опасность.

Об этом пишет УНИАН.

Стрелец

Вам следует быть осторожным в общении с незнакомыми людьми, а также в плане принятия каких-либо решений, связанных с деньгами. По обоим пунктам вас могут либо обмануть, либо вы что-то неправильно поймете и совершите очень дорогую ошибку.

Также опасность в этот день может подстерегать вас и на дороге. В первую очередь не забывайте о том, что следует всегда пристегивать ремни безопасности, находясь за рулем. А также помните о важности не отвлекаться, когда вы едете по дороге.

Телец

Новолуние 26 сентября подарит ряд проблем и Тельцам. Опасность для них может быть связана с какими-то бытовыми приборами. Из-за неосторожности можно получить травму или ожог. Также есть риск порезаться ножом или другим острым предметом у себя дома. Поэтому лишняя бдительность в этот энергетически напряженный день вам явно не помешает.