Новолуние 26 сентября оставит эти знаки Зодиака с пустым кошельком

Будьте осторожны и сделайте хотя бы минимальный запас денег на случай проблем, не зависящих от вас.

Известный астролог рассказала, какие знаки Зодиака могут остаться без денег после 26 сентября. Речь идет о двух представителях зодиакального мира.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Уроженцев этих знаков Зодиака ждут приятные траты. Вы можете купить себе то, о чем давно мечтали: новенький дорогой смартфон, какую-то мебель домой, бытовую технику, относительно недорогой транспорт (самокат или велосипед). Также могут быть траты, связанные с образованием: оплата обучения себе или детям, покупка каких-то обучающих курсов, тренингов, интенсивов и так далее.

Также астрологи допускают, что могут быть траты, связанные со здоровьем: консультация у врача, сдача платных анализов, покупка абонемента в спортивный зал или траты на тренера/диетолога.

Рыбы

Вас ждет поездка к родственникам, необходимость дать кому-то крупную сумму денег на безвозмездной основе (пожертвование, возврат долга, возможно, у вас даже украдут деньги). Также вы можете много потратить на подарки родным.

Если вы решитесь покупать в этот день или днем ранее технику, она повлечет за собой определенные затраты — возможно, она будет куплена по завышенной цене, или ее придется ремонтировать. Поэтому астрологи советуют все же отложить все покупки на период после третьего октября.