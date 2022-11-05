Ноябрь отнимет все деньги у трех знаков Зодиака: будьте всегда начеку

Они останутся без гроша уже совсем скоро. Но не стоит расстраиваться — это временные трудности и зима все расставит на свои места.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждут финансовые проблемы. В ноябре удача отвернется от них, поэтому они рискуют потерять все свои деньги.

Об этом пишет Слова и фразы.

Рак

Вполне вероятно, что вы задумали создать свой бизнес. Для этого вам придется заполнить кучу бумаг. И здесь вас ждет самая большая опасность. В документах вы можете допустить серьезную ошибку, которая будет вам стоит кругленькой суммы денег. Чтобы избежать этого, вам рекомендуется обратиться за помощью к юристу и очень внимательно читать то, что вы подписываете.

Скорпион

Астроэксперты предупреждают, что в жизни Скорпионов может произойти такое событие, которое оставит их без копейки. Более того, они рискуют влезть в долги, с которыми в одиночку справиться будет очень сложно. Вероятно, им придется обращаться помощью к близким. Эта ситуация «ударит» по вам, и еще долго вы будете ощущать неприятное послевкусие.

Рыбы

В жизни Рыб тоже начинается «черная полоса». Вы можете лишиться денег из-за своей глупости. Вероятно, вы поддадитесь каким-то соблазнам, которые негативно отразятся на вашем кошельке. Также есть вероятность, что в этом случае вам никто не сможет помочь. Поэтому хорошо подумайте прежде чем что-то делать.