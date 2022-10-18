Обнаружено 30 тысяч околоземных астероидов: насколько они опасны для Земли

Ученые говорят, что таких космических камней в окрестностях нашей планеты намного больше, но их еще стоит найти.

Ученые Европейского космического агентства (ЕКА) объявили о том, что на сегодня уже обнаружено 30 039 околоземных астероидов. Это астероиды, которые вращаются вокруг Солнца и пересекают орбиту Земли и поэтому могут представлять угрозу для нашей планеты.

Об этом сообщает Daily Mail.

Эксперты отметили, что все космические объекты находятся под пристальным вниманием ученых. Ричард Мойссл из ЕКА рассказал, что более 50% из этих 30 тысяч космических камней, которые летают рядом с Землей, ученые обнаружили, начиная с 2016 года.

«Это говорит о том, что наши технологии обнаружения совершенствуются. Мы уверены, что в Солнечной системе еще много не открытых околоземных объектов. Но новые телескопы и новые методы обнаружения позволяют предположить, что это только вопрос времени, когда мы их найдем», — отметил исследователь.

По словам ученых, из всех обнаруженных на сегодня околоземных астероидов, 10 тысяч камней имеют диаметр более 140 метров, а примерно 1000 астероидов – более 1 км в диаметре. По классификации NASA, такие астероиды представляют большую опасность для Земли, ведь их падение может вызвать настоящую катастрофу. На данный момент потенциальную опасность для планеты представляют 1425 астероидов.

Околоземные астероиды составляют лишь небольшую часть всех астероидов, которые были обнаружены в Солнечной системе. А их уже более 1 миллиона. Но учитывая то, что многие околоземные астероиды еще не открыты, то их количество может быть в 10 раз больше от известных на сегодня. Большинство астероидов, которые известны человечеству, вращаются вокруг Солнца в поясе астероидов (между Марсом и Юпитером).

«Курсор» писал ранее, что ученые обнаружили в космосе неизвестный науке объект.