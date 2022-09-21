Октябрь 2022 заберет деньги у двух знаков Зодиака — астрологи

Известный астролог рассказал, что октябрь 2022 года станет крайне неудачным для двух знаков Зодиака. Отразится это на благосостоянии.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Эксперт утверждает, что у уроженцев этого летнего знака могут быть непредвиденные траты, связанные со здоровьем. Это могут быть как расходы на лечение или анализы, так и дорогостоящие походы к представителям бьюти-индустрии. Возможно, у Львов возникнет желание куда-то поехать, они потратят на это много денег, но ожидания не оправдаются.

Еще одной возможной статьей крупных расходов для Львов может быть недвижимость. Это либо переезд, либо проблемы с собственным жильем, требующие срочного ремонта.

Рыбы

У Рыб может исчезнуть либо полностью источник дохода, либо одна его часть. Эти люди почувствуют очень сильную демотивацию на фоне того, что теперь их старания и труд не приносят достаточно материальных благ.

Также астролог говорит, что может возникнуть потребность дать в долг родным. Вероятнее всего, долг вам уже не вернут. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы сделать хотя бы минимальный запас средств уже сейчас.