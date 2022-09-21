Октябрь 2022 заберет деньги у двух знаков Зодиака — астрологи

13:00, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Эксперты рассказали, кому стоит опасаться за свое финансовое состояние.

Известный астролог рассказал, что октябрь 2022 года станет крайне неудачным для двух знаков Зодиака. Отразится это на благосостоянии.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Эксперт утверждает, что у уроженцев этого летнего знака могут быть непредвиденные траты, связанные со здоровьем. Это могут быть как расходы на лечение или анализы, так и дорогостоящие походы к представителям бьюти-индустрии. Возможно, у Львов возникнет желание куда-то поехать, они потратят на это много денег, но ожидания не оправдаются.

Еще одной возможной статьей крупных расходов для Львов может быть недвижимость. Это либо переезд, либо проблемы с собственным жильем, требующие срочного ремонта.

Рыбы

У Рыб может исчезнуть либо полностью источник дохода, либо одна его часть. Эти люди почувствуют очень сильную демотивацию на фоне того, что теперь их старания и труд не приносят достаточно материальных благ.

Также астролог говорит, что может возникнуть потребность дать в долг родным. Вероятнее всего, долг вам уже не вернут. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы сделать хотя бы минимальный запас средств уже сейчас.

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Автор материала:
Тали Малкина
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